Descente aux flambeaux (inscriptions à l'ESF de Val Louron)

Vente de vin chaud au profit du Ski Club.

Station de Val Louron VAL LOURON

Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



Torchlight descent (registration at the ESF of Val Louron)

Sale of mulled wine to benefit the Ski Club Bajada de antorchas (inscripción en el FSE de Val Louron)

Venta de vino caliente a beneficio del Club de Esquí Fackelabfahrt (Anmeldung bei der ESF von Val Louron)

