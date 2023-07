Visite guidée « la Ceinture verte » racontée par les sols Station de tram « Rives de l’Aar » Schiltigheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Schiltigheim Visite guidée « la Ceinture verte » racontée par les sols Station de tram « Rives de l’Aar » Schiltigheim, 17 septembre 2023, Schiltigheim. Visite guidée « la Ceinture verte » racontée par les sols Dimanche 17 septembre, 09h00 Station de tram « Rives de l’Aar » Visite libre sur inscription recommandée Une visite guidée de la « Ceinture verte » racontée par les sols. Laissez-vous surprendre par cette promenade singulière encadrée par un membre expérimenté du programme de sciences participatives SOLenVille. Vous profiterez de presque 3 h de découverte d’un territoire, où cohabite, dans « les délaissés urbains », une nature qui reprend ses droits. Station de tram « Rives de l’Aar » rue du Wacken 67300 Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est http://www.facebook.com/solenville [{« type »: « email », « value »: « contact.solenville@gmail.com »}] Station du tram B de Strasbourg. en tram B, parking relais « Rives de l’Aar » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:45:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:45:00+02:00 ©Florian Franck-Neumann1 Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Schiltigheim Autres Lieu Station de tram "Rives de l'Aar" Adresse rue du Wacken 67300 Ville Schiltigheim Departement Bas-Rhin Age max 99 Lieu Ville Station de tram "Rives de l'Aar" Schiltigheim

Station de tram "Rives de l'Aar" Schiltigheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/schiltigheim/