Découvrez le cycle du traitement de l’eau lors d’une visite guidée dans cette station 16 et 17 septembre Station de traitement de l’eau de Cocures Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 15. Durée : 1h.

Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez le fonctionnement de ce centre de traitement des eaux lors d’une visite guidée.

Station de traitement de l'eau de Cocures Bourlande, 48400 Bédouès-Cocurès Bédouès-Cocurès 48400 Bédouès Lozère Occitanie À l'heure où l'eau vient à manquer, venez découvrir comment est produite l'eau potable que vous buvez au quotidien.

C’est aussi l’occasion d’en savoir plus sur le grand cycle de l’eau et la préservation de la ressource.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00