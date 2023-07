Portes ouvertes : Observatoire Radioastronomique Station de Radioastronomie Nançay, 17 septembre 2023, Nançay.

Portes ouvertes : Observatoire Radioastronomique Dimanche 17 septembre, 13h30 Station de Radioastronomie

Créée en 1953, l’Observatoire Radioastronomique de Nançay (anciennement connu sous le nom de Station de Radioastronomie de Nançay) abrite plusieurs grands instruments pour l’observation d’objets astrophysiques et permet de sonder l’Univers lointain. Fière de son histoire riche et de ses contributions significatives à la radioastronomie, l’Observatoire de Nançay fête aujourd’hui ses 70 ans.

Pour marquer cet événement, et en conjonction avec les Journées Européennes du Patrimoine, célébrant cette année le thème du « patrimoine vivant », l’Observatoire ouvrira ses portes au grand public pour une expérience unique. Les visiteurs auront l’occasion de plonger dans l’héritage historique du site, tout en comprenant le rôle essentiel qu’il joue dans l’innovation et le développement des radiotélescopes modernes.

Des associations d’astronomes amateurs seront présentes pour vous faire observer le Soleil à travers des télescopes optiques et partager leur passion pour l’observation du ciel. De plus, des ateliers accessibles à tous seront organisés avec la présence du Space Bus.

Station de Radioastronomie Route de Souesmes 18330 Nançay Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire Observatoire astronomique qui observe les astres, et développe les instruments du futur. Ce laboratoire de recherche dépend de l' Observatoire de Paris, du CNRS et de l'Université d'Orléans. Autoroute A71, Sortie Salbris, D944 direction Bourges. A Nançay, D29 direction Souesmes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

