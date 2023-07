Visite du quartier de Maurepas – 2ème moitié du XX siècle Station de métro Gros Chêne Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Visite du quartier de Maurepas – 2ème moitié du XX siècle Station de métro Gros Chêne Rennes, 2 août 2023, Rennes. Visite du quartier de Maurepas – 2ème moitié du XX siècle Mercredi 2 août, 14h30 Station de métro Gros Chêne Gratuit 14h30 à 16h

Découvrez les quartiers périphériques de Rennes construits après les années 50, où les grands ensembles ainsi que les lotissements constituent leur identité. Informations pratiques :

– Rdv : station de métro Gros Chêne

– Durée : 1h30

– Visite gratuite

– Rdv : station de métro Gros Chêne
Gros-Chêne, Rennes, France
Rennes 35700 Bretagne

2023-08-02T14:30:00+02:00 – 2023-08-02T16:00:00+02:00

