Goûter, déambulation et spectacle de feu à La Faourette

Toulouse Goûter, déambulation et spectacle de feu à La Faourette Station de métro Bagatelle Toulouse, 20 décembre 2023, Toulouse. Goûter, déambulation et spectacle de feu à La Faourette Mercredi 20 décembre, 17h00 Station de métro Bagatelle Entrée libre Au programme 17h : goûter festif et chocolat chaud devant le Centre Culturel Henri-Desbals (128 rue Henri Desbals – 31100 Toulouse)

17h30 : départ de la déambulation et promenade dans le quartier, les yeux remplis d’étoiles et de lumières, avec la compagnie AKOUMA

18h15 : spectacle de feu sur la place Anthonioz de Gaulle, avec la compagnie AKOUMA Rendez-vous à proximité de la station de métro Bagatelle de la ligne A.

Proposé par le centre social Bagatelle Assqot et le CLSPD, en partenariat avec le Centre culturel Henri-Desbals et des associations du secteur. Station de métro Bagatelle rue Henri Desbals Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T17:00:00+01:00 – 2023-12-20T19:30:00+01:00

2023-12-20T17:00:00+01:00 – 2023-12-20T19:30:00+01:00

