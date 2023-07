Sortie spéciale oiseaux à la station de lagunage de Rochefort Station de lagunage Rochefort, 20 juillet 2023, Rochefort.

Rochefort,Charente-Maritime

Observation des oiseaux à la station de lagunage.

2023-07-20 10:00:00 fin : 2023-07-20 11:30:00. EUR.

Station de lagunage route de Soubise

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Here, observe the birds at the lagoon station.

Observación de aves en la laguna

Vogelbeobachtung an der Lagunenstation

Mise à jour le 2023-07-17 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime