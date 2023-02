15ème Nuit de la chouette – Rochefort (17) Station de lagunage Rochefort Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

15ème Nuit de la chouette – Rochefort (17) Station de lagunage, 18 mars 2023, Rochefort. Samedi 18 mars, 18h30

Sur inscription, limité à 20 places.

À l'occasion de cette 15e édition, la LPO France vous invite le samedi 18 mars à 18h30 pour cet événement dédié aux rapaces nocturnes. Au programme : Présentation générale des rapaces nocturnes ;

Focus sur l’Effraie des clochers & le Hibou des marais ;

Sortie nocturne pour -espérer- observer des rapaces ! En famille, entre amis ou seul, fêtons ensemble la Nuit de la Chouette !

