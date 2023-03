RAINKOPF TRAIL Station de La Bresse-Hohneck La Bresse Catégories d’Évènement: La Bresse

Vosges

RAINKOPF TRAIL Station de La Bresse-Hohneck, 17 septembre 2023, La Bresse . RAINKOPF TRAIL 88 Route de Vologne Station de La Bresse-Hohneck La Bresse Vosges Station de La Bresse-Hohneck 88 Route de Vologne

2023-09-17 09:00:00 09:00:00 – 2023-09-17 16:00:00 16:00:00

Station de La Bresse-Hohneck 88 Route de Vologne

La Bresse

Vosges . Trail de 37 Km (Deniv : 1800 m+) à 9h00 Trail Nature de 14 Km (Deniv : 600 m+) à 10h00 Boucle des Champis 9km (deniv : 350m+) à 10h30 Départ et arrivée à la station de ski alpin de la Bresse Hohneck. Passage sur les crêtes et descente sur le versant alsacien. Repas chaud à l’arrivée compris dans l’inscription du trail 37 km. athlelabressaude@gmail.com +33 6 49 07 68 39 https://www.labressaude.fr/les-sections/athl%C3%A9tisme/ Station de La Bresse-Hohneck 88 Route de Vologne La Bresse

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: La Bresse, Vosges Autres Lieu La Bresse Adresse La Bresse Vosges Station de La Bresse-Hohneck 88 Route de Vologne Ville La Bresse Departement Vosges Tarif Lieu Ville Station de La Bresse-Hohneck 88 Route de Vologne La Bresse

La Bresse La Bresse Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la bresse /

RAINKOPF TRAIL Station de La Bresse-Hohneck 2023-09-17 was last modified: by RAINKOPF TRAIL Station de La Bresse-Hohneck La Bresse 17 septembre 2023 88 route de Vologne Station de La Bresse-Hohneck La Bresse Vosges Station de La Bresse-Hohneck La Bresse Vosges

La Bresse Vosges