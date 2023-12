Escape Game – Neige et Avalanche Station de Gourette Eaux-Bonnes, 28 décembre 2023, Eaux-Bonnes.

Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 14:00:00

fin : 2023-12-28 16:00:00

Vous avez 18 minutes pour résoudre les 3 énigmes, récupérer les 3 outils indispensables à la recherche d’une avalanche et retrouver la victime ! Pour engager la recherche, il faut résoudre 3 énigmes qui vous permettront de récupérer les 3 éléments de sécurité obligatoire pour évoluer…Séances à 14h ; 15h et 16h – Inscription et RDV Maison de Gourette.

Station de Gourette

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées