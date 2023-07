Parcours en car : Les réalisations de Renée Gailhoustet en Seine-Saint-Denis Station Bobigny-Pantin-Raymond Queneau métro ligne 5 Pantin Catégories d’Évènement: Pantin

Seine-Saint-Denis Parcours en car : Les réalisations de Renée Gailhoustet en Seine-Saint-Denis Station Bobigny-Pantin-Raymond Queneau métro ligne 5 Pantin, 16 septembre 2023, Pantin. Parcours en car : Les réalisations de Renée Gailhoustet en Seine-Saint-Denis Samedi 16 septembre, 14h30 Station Bobigny-Pantin-Raymond Queneau métro ligne 5 Sur inscription. RDV à 14h15 à la station Bobigny-Pantin-Raymond Queneau, métro ligne 5 Pour rendre hommage à l’architecte décédée début 2023, nous vous proposons un parcours pour mieux connaître son œuvre, riche et diverse, dans le département. Reconnue tardivement, l’œuvre de Renée Gailhoustet ne se résume pas à ses seules réalisations ivryiennes aux côtés de Jean Renaudie. Elle a aussi construit à Romainville une maison de quartier devenue centre social, édifié des logements sociaux à Villetaneuse, d’autres HLM avec des équipements à Saint-Denis et à Aubervilliers, sous des formes diverses, en béton et en brique, comme nous l’expliquerons, sur site, deux architectes, l’une chargée de leur réhabilitation, la seconde fut sa collaboratrice pour le quartier de la Maladrerie. Visite animée par Benoît Pouvreau, chargé d’inventaire du patrimoine au Département de la Seine-Saint-Denis. Station Bobigny-Pantin-Raymond Queneau métro ligne 5 210 avenue Jean Lolive 93500 Pantin Pantin 93500 Petit Pantin – Les Limites Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

