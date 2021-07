Paris La Station - Gare des Mines Paris Station — Black Market La Station – Gare des Mines Paris Catégorie d’évènement: Paris

Station — Black Market La Station – Gare des Mines, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 24 juillet 2021

de 15h à 23h50

gratuit

Le Black Market présente une certaine idée de la scène musicale alternative ainsi qu’un grand marché dédié aux éditions indépendantes. La programmation musicale promeut la scène émergente, intimement liée aux petites salles parisiennes qui ont particulièrement souffert de la crise sanitaire, et chère à la Station depuis son ouverture. Le Black Market s’entoure également du monde souterrain de l’édition indépendante : Fanzines, auto édition, objets d’art et d’artisanat… Pour cette seconde édition. Des tables rondes menées par la webradio Station Station seront organisées autour de la situation du secteur de l’édition indépendante. CONCERTS, STANDS & DJs annoncés bientôt. Concerts -> Rock La Station – Gare des Mines 29 avenue de la porte d’Aubervilliers Paris 75018

12 : Front Populaire (636m) 12 : Porte de la Chapelle (879m)

Contact :Collectif MU infos@mu.asso.fr http://lastation.paris https://www.facebook.com/stationgaredesmines Concerts -> Rock Musique;Plein air

Date complète :

2021-07-24T15:00:00+02:00_2021-07-24T23:50:00+02:00

Dicom/Ville de Paris

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu La Station - Gare des Mines Adresse 29 avenue de la porte d'Aubervilliers Ville Paris lieuville La Station - Gare des Mines Paris