Sortie « Les mystères de la tourbière » Samedi 4 février, 10h00 Station biologique de Paimpont

Gratuit – Sur réservation.

Partez à la découverte des richesses de la toubière. Station biologique de Paimpont 35380 Paimpont Samedi 04 février, de 10h à 12h : « Les mystères de la tourbière »

Sortie animée par le Cercle Naturaliste des Etudiants de Rennes.

Lieu : sur le territoire de Paimpont.

Partez à la découverte de l’histoire, de la flore et de la faune des tourbières.

Prévoir des vêtements adaptés – Le lieu exact de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription.

Réservations et renseignements à mediation-sbp@univ-rennes1.fr ou au 06 43 45 44 51.

Soutenu par Université de Rennes et Brocéliande Communauté

