Rencontre avec Jordi Savall Station Ausone Bordeaux, mardi 6 février 2024.

Rencontre avec Jordi Savall Venez rencontrer Jordi Savall, l’une des personnalités musicales les plus polyvalentes de sa génération. Mardi 6 février, 18h00 Station Ausone Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T18:00:00+01:00 – 2024-02-06T19:30:00+01:00

Fin : 2024-02-06T18:00:00+01:00 – 2024-02-06T19:30:00+01:00

En partenariat avec l’Opéra National de Bordeaux.

« Dans l’univers de la musique actuelle, Jordi Savall tient une place exceptionnelle. Depuis plus de trente ans, il fait connaître au monde des merveilles musicales abandonnées dans l’obscurité et l’indifférence jour après jour, il les lit, les étudie, et les interprète, avec sa viole de gambe ou comme chef d’orchestre. C’est un répertoire essentiel rendu à tous les mélomanes curieux et exigeants (…).

Jordi Savall est l’une des personnalités musicales les plus polyvalentes de sa génération. Concertiste, pédagogue, chercheur et créateur de nouveaux projets musicaux et culturels, il se situe parmi les acteurs essentiels de l’actuelle revalorisation de la musique historique. Sa participation fondamentale au film d’Alain Corneau Tous les Matins du Monde (César de la meilleure bande son), son intense activité de concerts (environ 140 par an), sa discographie (6 enregistrements par an) avec récemment la création d’Alia Vox – son propre label d’édition – nous prouvent que la musique ancienne n’est en rien élitiste et qu’elle peut intéresser, dans le monde entier, un public chaque fois plus jeune et plus nombreux » (Source Opéra National de Bordeaux)

Rendez-vous à la Station Ausone.

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Bienvenue sur la chau00eene Youtube de la librairie Mollat, premiu00e8re librairie indu00e9pendante de France, cru00e9u00e9e en 1896 u00e0 Bordeaux. Retrouvez en vidu00e9o nos portraits et rencontres avec les auteurs qui font l’actualitu00e9 littu00e9rature, sociu00e9tu00e9, BD, histoire, philosophie, etc. ; Du00e9couvrez les playlists ru00e9alisu00e9es par nos libraires pour du00e9couvrir les auteurs phares et penser le monde. Rendez-vous sur mollat.com, la plus ru00e9elle des librairies virtuelles, pour toutes vos envies de lecture. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « librairie mollat », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIf8zZRGKFbAOdoU8Cl0IrbgcdjfnPbUhttR_eP3f5IGTQ=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UChlgQPMcuuhz4WchHqMIxBQ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/LibrairieMollat »}]