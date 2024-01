Soirée Santé – Maladie d’Alzeihmer : prévention, diagnostic et futurs traitements Station Ausone Bordeaux, lundi 5 février 2024.

Soirée Santé – Maladie d’Alzeihmer : prévention, diagnostic et futurs traitements Venez rencontrer le Dr Vincent Planche, neurologue, coordonnateur du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche dans le cadre des Soirées Santé en partenariat avec le CHU de Bordeaux. Lundi 5 février, 18h00 Station Ausone

La maladie d’Alzheimer est la principale cause de démence. Bien que le nombre total de cas comptabilisés dans notre pays continue d’augmenter du fait du vieillissement de la population, le nombre de nouveaux cas par tranche d’âge commence à diminuer, probablement grâce aux différentes mesures de santé publique mises en place dans la deuxième moitié du XXeme siècle. Nous verrons dans cette conférence que ces stratégies de prévention de la maladie d’Alzheimer peuvent encore largement être optimisées et qu’elles sont l’affaire de tous.

Ces 20 dernières années, les connaissances théoriques sur la maladie d’Alzheimer ont explosé. Celles-ci ont permis le développement de nouveaux biomarqueurs de la maladie qui rendent aujourd’hui le diagnostic plus précis et plus précoce, avec un réel impact sur le pronostic à long terme des patients. Aussi, ces nouvelles connaissances ont permis le développement de nouveaux traitements ciblant spécifiquement les lésions de la maladie : les immunothérapies anti-amyloïdes. Ces médicaments concernent les patients souffrant d’une maladie au stade précoce, qui sont en partie identifiés grâce aux biomarqueurs. Bien que déjà disponibles aux Etats-Unis et au Japon, ces traitements ont une balance bénéfice-risque étroite et font donc l’objet d’intenses discussions en Europe et en France avant d’arriver éventuellement dans nos hôpitaux.

Le Dr Vincent Planche est neurologue, responsable du Centre Mémoire Ressources Recherche du CHU de Bordeaux et chercheur à l’Institut des Maladies Neurodégénératives (CNRS – Université de Bordeaux)

Rendez-vous dès 17h30 à la Station Ausone.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine