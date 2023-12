Séminaire des échanges avec Hélène Bonnaud Station Ausone Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Séminaire des échanges avec Hélène Bonnaud
Samedi 20 janvier 2024, 15h00
Station Ausone Bordeaux

Début : 2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:00:00+01:00

Séminaire des échanges : Le corps pris au mot, ce qu'il dit, ce qu'il veut

Avec Hélène Bonnaud, Psychanalyste à Paris, membre de l’ECF et de l’AMP. Titre : Corps parlant et féminité

Avec Hélène Bonnaud, Psychanalyste à Paris, membre de l'ECF et de l'AMP. Titre : Corps parlant et féminité

« La psychanalyse est une pratique de parole qui, contrairement à ce qu'on croit, n'exclut pas le corps. C'est bien du « corps pris au mot » dont elle se préoccupe. Le symptôme en est l'attache. Il s'agit d'y entendre en quoi le corps résonne avec un dire. En ce sens, la féminité, qu'on soit homme ou femme, reste un des symptômes de notre époque qui s'écrit pour chacun, et que la psychanalyse tente d'éclairer. » Hélène Bonnaud

Station Ausone
8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux

