Dans le cadre des Nuits de la Lecture, en partenariat avec les éditions Folio

Le corps est un défi pour les écrivains. Parce qu’il est à la fois familier et étrange, biologique et culturel, individuel et universel, le corps reste un objet de fascination. Comment les écrivains décrivent-ils les corps, dans leur diversité et dans leur singularité ? Comment racontent-ils la vie du corps (croissance, maladie, mort) ? Comment évoquent-ils la beauté des corps, la diversité des attirances charnelles ? Ces questions traversent l’histoire de la littérature, et composent parmi ses plus belles pages. Le soin du corps et le souci du genre sont des préoccupations bien plus anciennes qu’on ne le pense. Cette Masterclass abordera aussi bien Les Métamorphoses d’Ovide que Le Journal d’un corps de Daniel Pennac.

Ce parcours littéraire et historique proposé par Blanche Cerquiglini, responsable de la collection « Folio classique » aux Éditions Gallimard, sera ponctué de lectures par le comédien Alain Chaniot.

La Masterclass sera suivie d’une dictée et d’un quiz littéraire avec des lots à gagner.

Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

