Rencontrez Sophie Galabru, agrégée et docteure en philosophie, autour de son livre « Faire famille : une philosophie des liens ». (Ed. Allary)

Présentation de l'ensemble des thématiques auxquelles sont confrontés les membres d'une même famille, à savoir l'identité, la protection, la transmission et les différences. Les questions de hiérarchie, de répartition des tâches, de violence et de schémas traditionnels sont également abordées. ©Electre 2023

Station Ausone
8 rue de la vieille tour, bordeaux
Bordeaux 33000
Mardi 16 janvier 2024, 18h00
Entrée libre

