Rencontre ECHO avec Christophe Galfard Station Ausone Bordeaux, 6 décembre 2023, Bordeaux.

Rencontre ECHO avec Christophe Galfard Mercredi 6 décembre, 18h00 Station Ausone Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Rendez-vous à la Station Ausone

Retrouvez le livre : https://urlz.fr/onQi

« Un aperçu des dernières découvertes scientifiques et des mystères encore non résolus de l’Univers, à travers des photos prises par James-Webb, le dernier télescope de la NASA. Chacune d’entre elles est accompagnée d’une description expliquant les phénomènes scientifiques et les avancées réalisées grâce à ces observations. » ©Electre 2023

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlz.fr/onQi »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T18:00:00+01:00 – 2023-12-06T19:30:00+01:00

