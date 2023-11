Soirée Santé – Faut-il traiter tous les lombalgiques de la même façon ? Station Ausone Bordeaux, 4 décembre 2023, Bordeaux.

A la suite des habitudes anglo-saxonnes utilisant le terme Low-Back-pain pour parler de toutes les lombalgies qui n’ont pas une origine secondaire c’est-à-dire liées à un cancer , une infection , un rhumatisme inflammatoire ou encore une fracture, le terme lombalgies communes s’est développé en France. Un raccourci habituel consiste ainsi à parler de lombalgies aiguës et de lombalgies chroniques uniquement. Ces deux entités simplifiées sur le plan chronologique sont en fait des Fourre-tout qui mélangent toutes les causes et les états des patients qui souffrent de lombalgies par dégénérescence rachidienne. L’inconvénient majeur de cette approche est de proposer à tous les patients lombalgiques un traitement identique.

Le développement des imageries et de la connaissance plus fine des différents phénotypes de lombalgies, nous permet actuellement de détailler les causes de lombalgies dégénératives et de proposer des traitements spécifiques pour plusieurs entités que nous détaillerons. Il s’agit des lombalgies discogéniques, des discopathies actives, des lombalgies par ankylose rachidienne, et des lombalgies révélatrices de fatigue, des lombalgies par arthrose articulaire postérieure, des lombalgies posturales, et leurs traitements spécifiques. Nous évoquerons aussi sans les détailler les lombalgies associées à des radiculalgies comme les sciatiques.

Présentation par :

Dr Mathieu de Sèze

Professeur des universités, Praticien Hospitalier, Coordonnateur universitaire des DES de MPR, Pilote de la FST Médecine du Sport

Unité de Médecine Orthopédique

Service de Médecine Physique et Réadaptation

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-04T18:00:00+01:00 – 2023-12-04T19:30:00+01:00

