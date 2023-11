Rencontre avec Laure Adler et Laurent Delmas Station Ausone Bordeaux, 1 décembre 2023, Bordeaux.

Rencontre avec Laure Adler et Laurent Delmas Vendredi 1 décembre, 18h00 Station Ausone

Rendez-vous à la Station Ausone.

Retrouvez les livres :

« Agnes Varda » de Laure Adler : https://urlz.fr/o64h

“Un portrait intime de la cinéaste, photographe et plasticienne française. Artiste engagée, elle utilise divers modes d’expression pour donner une voix aux plus précaires, aux marginaux ou aux révoltés. Avec des photographies et des documents inédits issus des archives d’A. Varda” ©Electre2023

« Jean-Paul Belmondo » de Laurent Delmas : https://urlz.fr/o64l

“Biographie retraçant la carrière de l’acteur français à travers les thèmes emblématiques de son style, du vocabulaire aux cascades en passant par ses rôles de policier ou de voyou. Complétant la série documentaire diffusée sur France Inter, l’ouvrage rassemble vingt témoignages de proches collaborateurs tels que Philippe Labro, Patrice Leconte, Claude Lelouch et Jean-Paul Rappeneau.” ©Electre2023

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T18:00:00+01:00 – 2023-12-01T19:30:00+01:00

