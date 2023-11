Masterclass Virginia Woolf par Nathalie Azoulai Station Ausone Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Masterclass Virginia Woolf par Nathalie Azoulai Station Ausone Bordeaux, 23 novembre 2023, Bordeaux. Masterclass Virginia Woolf par Nathalie Azoulai Jeudi 23 novembre, 18h00 Station Ausone Traductrice de Mrs Dalloway, Nathalie Azoulai parvient à rendre en français la langue si singulière de ce roman culte de la modernité littéraire. Elle précisera en quoi son travail de traduction retentit sur sa propre production littéraire.

« Ce roman, publié pour la première fois en 1925, raconte la journée à Londres d’une femme élégante de 52 ans, Clarissa Dalloway, en mêlant impressions et souvenirs. » ©Electre 2023

Rendez-vous à la Station Ausone.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

