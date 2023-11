Un après-midi à Bordeaux autour de l’œuvre de Virginia Woolf : « Absorbante, mystérieuse, d’une infinie richesse, cette vie ». Station Ausone Bordeaux, 23 novembre 2023, Bordeaux.

Sous la direction scientifique de Jean-Michel Devésa.

Rendez-vous à 14h à la Station Ausone (8 rue de la vieille tour)

Virginia Woolf est une écrivaine de premier plan, et pas seulement dans le cadre des littératures en anglais. Elle s’inscrit dans une problématique d’époque qui voit, au sein de la sphère culturelle européenne et nord-américaine, les auteur(e)s les plus considérables inventer une forme contemporaine au roman et à la narration, en interrogeant notamment la représentation. Par ailleurs, sa démarche participe de l’essor du féminisme en tant que mouvement social et courant idéologique.

Déroulé des interventions :

– Anne Besnault, MCF Rouen « Virginia Woolf et le tournant moderniste: héritage et postérité » ;

– Jean-Rémi Lapaire, PR Université Bordeaux Montaigne « Instants de vie (Moments of being) – ou comment saisir le sens (des choses) par les sens » ;

– Valérie Croisille, MCF Université de Limoges « Revisiter le canon et le canin : l’abolition des frontières dans la biographie animale Flush de Virginia Woolf » ;

– Naomi Toth, MCF Nanterre « Entre le singulier et le collectif : écriture de la conscience et pensée féministe chez Virginia Woolf » ;

– Hélène Perlant, Agrégée des lettres, Professeur en classes prépas « Le Nouveau Désir ou la chevauchée fantastique ».

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T14:00:00+01:00 – 2023-11-23T17:00:00+01:00

