Rencontre avec Alizée Delpierre et Céline Bessière Station Ausone Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Rencontre avec Alizée Delpierre et Céline Bessière Station Ausone Bordeaux, 22 novembre 2023, Bordeaux. Rencontre avec Alizée Delpierre et Céline Bessière Mercredi 22 novembre, 18h00 Station Ausone Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. En partenariat avec la Faculté de Sociologie de l’Université de Bordeaux. Rendez-vous à la Station Ausone. Retrouvez les livres : Servir les riches – Alizée Delpierre : https://urlz.fr/o0Wt

“Etude sociologique sur le personnel de maison au service de grandes fortunes : gouvernantes, majordomes, femmes de chambre, femmes de ménage, chauffeurs, entre autres. Loin des clichés attachés à la profession, l’auteure montre que le poste peut se révéler rémunérateur et prestigieux à certaines conditions au premier rang desquelles la loyauté et le dévouement envers son employeur.” ©Electre2023 Le genre du capital – Céline Bessière : https://urlz.fr/o0WC

« Adaptée de l'essai éponyme, une enquête sur le rôle de la famille dans la perpétuation des inégalités de richesse. Les auteures s'intéressent au secret des offices notariaux pour mettre en lumière le problème de la répartition du patrimoine entre hommes et femmes et explorer les aménagements économiques familiaux. » ©Electre 2023 La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Détails Catégories d'Évènement: Bordeaux, Gironde
Station Ausone
Adresse 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux
Ville Bordeaux
Departement Gironde

