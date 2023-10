Lettres du monde – Rencontre avec Javier Cercas et Alberto Manguel Station Ausone Bordeaux, 16 novembre 2023, Bordeaux.

Lettres du monde – Rencontre avec Javier Cercas et Alberto Manguel Jeudi 16 novembre, 18h00 Station Ausone

En partenariat avec les Tribunes de la Presse.

« Les écrivains Alberto Manguel et Javier Cercas ont en commun le plaisir du partage. Pour ces deux complices en littérature — celle qui ignore les frontières, qui flirte avec tous les genres — la lecture est une rencontre avec soi, avec l’autre, avec le monde. Pour l’anniversaire du festival, Alberto Manguel et Javier Cercas évoqueront vingt ans de littérature d’ici et d’ailleurs et, pour notre plus grand plaisir, feront de leur conversation tout un art.

Soirée présentée par Caroline Brouée, productrice des émissions « Les bonnes choses » et « A voix nue », France Culture. »

Retrouvez les livres :

La cuisine des contrés imaginaires – Alberto Manguel : https://urlz.fr/o0XB

« 74 recettes inspirées des lieux de la littérature imaginaire comme le château de Dracula, Poudlard, l’île de Circé ou Jurassic Park : salade de lotus, crevettes nautilus du capitaine Nemo, porc rôti à la Circé, nouilles Shangri-La, entre autres. Avec un texte introductif et des croquis de l’auteur pour chaque recette. » ©Electre 2023

Le château de Barbe-Bleu – Javier Cercas : https://urlz.fr/o0XM

« Hanté par la mort de sa femme et par celles des terroristes qu’il a tués lors d’une enquête, Melchor Marin a quitté la police pour devenir bibliothécaire et se consacrer à sa fille adolescente, Cosette. Lorsque celle-ci disparaît, il part à sa recherche et découvre qu’elle est entre les mains d’un multimillionnaire suédois connu pour ses fêtes orgiaques offrant à ses amis de très jeunes filles. » ©Electre 2023

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlz.fr/o0XB »}, {« link »: « https://urlz.fr/o0XM »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:00:00+01:00 – 2023-11-16T19:30:00+01:00

2023-11-16T18:00:00+01:00 – 2023-11-16T19:30:00+01:00