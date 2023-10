Tribunes de la Presse – Rencontres à la Station Ausone Station Ausone Bordeaux, 16 novembre 2023, Bordeaux.

Jeudi 16 novembre à 15h : Marguerite Duras, Françoise Giroud, Simone Weil et les autres… Mes héroïnes par Laure Adler !

En partenariat avec l’IJBA.

Avec Laure Adler, Journaliste et Essayiste

Animé par Arnaud Schwartz, Directeur de l’IJBA

« Femme de lettres et journaliste, bien connue des auditeurs de France Inter et de France Culture, Laure Adler a également beaucoup écrit. En particulier sur les femmes. D’Agnès Varda, héroïne de son nouveau livre, à Simone Weil, de Marguerite Duras à Françoise Giroud, pourquoi une telle passion pour ces femmes d’exception ? Quelle leçon de vie a-t-elle retiré de leur fréquentation ? »

Rendez-vous dès 14h30 à la Station Ausone, 8 rue de la Vieille Tour.

Vendredi 17 novembre à 15h : Pourquoi il est impératif de changer de mode de vie

Avec Gilles Clément, Paysagiste et Écrivain

Animé par Anne-Solange Muis, Géographe (Dr) et Directrice des éditions Terre Urbaine

« De la pandémie qui a secoué le monde, du dérèglement climatique auquel nous sommes confrontés, Gilles Clément a retenu une leçon : il est impératif de changer nos modes de vie, de cesser la course à la consommation et de privilégier la sobriété. La non-dépense plutôt que la dépense. On ne peut pas s’en remettre à une économie qui détruit la nature et malmène la biodiversité, dit-il. »

Rendez-vous dès 14h30 à la Station Ausone, 8 rue de la Vieille Tour.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux

