Gironde Rencontre avec Juan Diaz Canales et Juanjo Guarnido Station Ausone Bordeaux, 15 novembre 2023, Bordeaux. Rencontre avec Juan Diaz Canales et Juanjo Guarnido Mercredi 15 novembre, 19h00 Station Ausone Rendez-vous à la Station Ausone. Retrouvez le livre : https://urlz.fr/nHax

« Blacksad découvre que l'empire de Solomon, le maître bâtisseur de New York, est construit sur un monceau de cadavres, dont celui d'Iris Allen, la directrice d'un théâtre. Piégé par ce dernier, Weekly est accusé du meurtre. Blacksad doit maintenant réunir les preuves pour innocenter son ami et faire tomber l'architecte tout en renouant avec Alma, son amour. » ©Electre 2023 La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat La dédicace se fera sur tickets limités distribués à l'entrée de la Station Ausone le soir de l'événement. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

