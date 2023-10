Rencontre avec Stéphane Van Damme Station Ausone Bordeaux, 8 novembre 2023, Bordeaux.

Rencontre avec Stéphane Van Damme Mercredi 8 novembre, 18h00 Station Ausone Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous à la Station Ausone.

Retrouvez le livre : https://vu.fr/SVsR

“Une étude sur la contestation scientifique de l’universalisme occidental de l’âge classique à la Révolution. Explorant la mise en place d’une globalisation française voulue par la monarchie absolutiste, l’auteur retrace le parcours de savants voyageurs (géographes, médecins) qui délégitiment les prétentions impériales en appliquant les méthodes du scepticisme ancien aux savoirs et à l’information.” ©Electre2023

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T18:00:00+01:00 – 2023-11-08T19:30:00+01:00

