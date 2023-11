Soirée Santé – La Maladie de Charcot : un Everest que nous devons vaincre Station Ausone Bordeaux, 6 novembre 2023, Bordeaux.

Soirée Santé – La Maladie de Charcot : un Everest que nous devons vaincre Lundi 6 novembre, 18h00 Station Ausone Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Venez rencontrer le Professeur Gwendal Le Masson, Neurologue et chef du service de Neurologie – Pathologies Neuromusculaires au CHU de Bordeaux et Antoine Mesnier pour son livre « Bon anniversaire Antoine ! » aux éditions Bouquins-Mollat.

Après une introduction sur les symptômes et le diagnostic de maladie de Charcot (ou Sclérose Latérale Amyotrophie), le Pr Gwendal le Masson présentera les grandes lignes de sa prise en charge en France, puis les aspects les plus récents des traitements et des recherches en cours.

Le Chef de Service de Neurologie-Pathologies Neuromusculaires au CHU de Bordeaux dialoguera ensuite avec le Dr Antoine Mesnier, auteur du livre « Bon anniversaire Antoine ! », qui offre un récit plein d’amour et d’énergie contre la fatalité de la maladie de Charcot.

Pr Gwendal le Masson est Responsable du Centre de référence pour la SLA et des autres maladies du motoneurones du CHU de Bordeaux.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T18:00:00+01:00 – 2023-11-06T19:30:00+01:00

