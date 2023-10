Grand-Oral Sciences Po – Sud Ouest avec Julia Cagé et Thomas Piketty Station Ausone Bordeaux, 26 octobre 2023, Bordeaux.

Grand-Oral Sciences Po – Sud Ouest avec Julia Cagé et Thomas Piketty Jeudi 26 octobre, 18h00 Station Ausone

Venez rencontrer Julia Cagé et Thomas Piketty à l’occasion de la sortie de leur livre » Une histoire du conflit politique : élections et inégalités sociales en France (1789-2022) » aux éditions du Seuil.

Événement organisé en partenariat avec Sciences Po Bordeaux, le journal Sud Ouest et le CIC Sud Ouest.

Réservez votre billet pour la conférence : https://my.weezevent.com/grand-oral-sciences-po-sud-ouest-avec-julia-cage-et-thomas-piketty

Pour garantir l’accès à l’événement, merci de respecter l’horaire indiqué sur votre billet.

!! Attention, les places ne seront plus garanties après 17h50.

Une pièce d’identité pourra être demandée à l’entrée de la Station Ausone.

Les livres seront proposés à la vente sur place.

Rendez-vous à la Station Ausone, 8 rue de la vieille tour.

Retrouvez le livre : https://urlz.fr/mH69

« Une mise en perspective de l’histoire du vote en France depuis 1789 avec celle des revenus, du capital et des inégalités. Des clés pour comprendre et sortir de la situation politique actuelle sont notamment proposées. » ©Electre 2023

