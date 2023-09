Séminaire des échanges avec Hélène Bonnaud Station Ausone Bordeaux, 14 octobre 2023, Bordeaux.

Séminaire des échanges avec Hélène Bonnaud Samedi 14 octobre, 15h00 Station Ausone

Séminaire des échanges : Désordres et mystères de l’inconscient – Les réponses de l’inconscient.

Avec Hélène Bonnaud, Psychanalyste à Paris, membre de l’ECF et de l’AMP.

Titre : L’enfant, son symptôme, sa famille

« Dès sa venue au monde, l’enfant est pris dans les signifiants de sa famille qui le désignent et lui donnent une place. Quand il y a symptôme, l’enfant devient soit l’objet d’inquiétude ou d’angoisse de ses parents, soit l’objet de leur énervement qui peut aller jusqu’au rejet. D’être aussi symptôme de l’Autre empêche souvent l’enfant de se faire sujet de son malêtre. Face à cela, le psychanalyste peut entendre autrement ce dont « ça parle ». Il se fait partenaire de l’enfant qui souffre, mais aussi de ses parents confrontés à leur impuissance. » Hélène Bonnaud

Rendez-vous à la Station Ausone.

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Bienvenue sur la chau00eene Youtube de la librairie Mollat, premiu00e8re librairie indu00e9pendante de France, cru00e9u00e9e en 1896 u00e0 Bordeaux. – Retrouvez en vidu00e9o nos portraits et rencontres avec les auteurs qui font l’actualitu00e9 : littu00e9rature, sociu00e9tu00e9, BD, histoire, philosophie, etc. ; – Du00e9couvrez les playlists ru00e9alisu00e9es par nos libraires pour du00e9couvrir les auteurs phares et penser le monde. Rendez-vous sur mollat.com, la plus ru00e9elle des librairies virtuelles, pour toutes vos envies de lecture. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « librairie mollat », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AOPolaROE1sCEBzsO44x-Zl6fRaPLzoHebqyrREMTNRvWA=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UChlgQPMcuuhz4WchHqMIxBQ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/LibrairieMollat »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00