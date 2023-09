Soirée Santé : Comprendre et accompagner les troubles DYS Station Ausone Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Soirée Santé : Comprendre et accompagner les troubles DYS Station Ausone Bordeaux, 9 octobre 2023, Bordeaux. Soirée Santé : Comprendre et accompagner les troubles DYS Lundi 9 octobre, 18h00 Station Ausone Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Venez rencontrer le Dr Marie Husson, Responsable de l’Unité de neurologie de l’enfant et de l’adolescent du CHU de Bordeaux et du Centre de référence des troubles spécifiques du langage de l’enfant. 6 à 8% des enfants d’âge scolaire présentent un trouble DYS ce qui correspond à 1 enfant par classe. Les troubles Dys concernent les fonctions cognitives. Ces fonctions représentent tous les processus cérébraux par lesquels l’être humain reçoit l’information, la traite, la manipule, la communique et s’en sert pour agir. Les troubles cognitifs englobent tous les dysfonctionnements des fonctions cognitives. Les troubles DYS affectent une ou plusieurs fonctions cognitives, mais pas le fonctionnement cognitif global (contrairement à la déficience intellectuelle). Il s’agit de troubles invisibles et inattendus en regard des compétences de l’enfant. Le diagnostic est parfois difficile source d’errance et d’échec scolaire ; un regard pluridisciplinaire est requis, le diagnostic sera posé par un médecin. La connaissance des troubles DYS est nécessaire afin de faire prendre conscience aux enfants DYS de leurs compétences et de leur permettre de garder la motivation dans les apprentissages par le biais d’un partenariat étroit entre les parents, l’école (aménagements pédagogiques) et les rééducateurs autour de l’enfant. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

