Gironde Rencontre ECHO avec Michel Desmurget Station Ausone Bordeaux, 28 septembre 2023, Bordeaux. Rencontre ECHO avec Michel Desmurget Jeudi 28 septembre, 18h00 Station Ausone Gratuit – Dans la limite des places disponibles Rencontrez Michel Desmurget, neuroscientifique et directeur de recherche à l’INSERM autour de son livre « Faites-les lire ! Pour en finir avec le crétin digital » Après avoir rappelé l’impact néfaste des écrans sur le développement physique, émotionnel et cognitif des enfants, l’auteur présente les bienfaits de la lecture. ©Electre 2023

Rendez-vous à la Station Ausone !

La rencontre sera diffusée en direct sur la page Facebook de Cap Sciences et sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat puis disponible en replay sur notre playlist ECHO. Station Ausone 8 rue de la vieille tour, bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cap-sciences.net/au-programme/evenement/grand-public/echo-michel-desmurget/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T18:00:00+02:00 – 2023-09-28T19:30:00+02:00

