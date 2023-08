Rencontre avec Caryl Férey Station Ausone Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Rencontre avec Caryl Férey Station Ausone Bordeaux, 20 septembre 2023, Bordeaux. Rencontre avec Caryl Férey Mercredi 20 septembre, 18h00 Station Ausone Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Rendez-vous à la Station Ausone

Retrouvez le livre : https://cutt.ly/1wtjKACa

“Le cadavre d’un autochtone est retrouvé à Wild Bunch, une réserve privée, voisine du plus grand espace de protection des espèces sauvages au monde, en Afrique. Les rangers Solanah et Seth sont chargés de résoudre l’affaire mais doivent faire face au mauvais caractère du propriétaire des lieux, John Latham. Pour ne rien arranger, le trafiquant surnommé le Scorpion rôde dans les parages.” ©Electre2023

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMolla Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://cutt.ly/1wtjKACa »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T18:00:00+02:00 – 2023-09-20T19:30:00+02:00

2023-09-20T18:00:00+02:00 – 2023-09-20T19:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Station Ausone Adresse 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Station Ausone Bordeaux latitude longitude 44.841347;-0.579431

Station Ausone Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/