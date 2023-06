Remise du Prix du Livre du Réel 2023 : Alice Géraud Station Ausone Bordeaux, 13 juin 2023, Bordeaux.

Le Prix du Livre du Réel est organisé par la librairie Mollat en partenariat avec le CIC Sud Ouest et Sciences Po Bordeaux. Créé à l’initiative de la librairie Mollat, le prix consacre depuis 2021 un ouvrage de littérature et de bande dessinée qui conjugue le meilleur de l’enquête et de la création.

Rendez-vous à la Station Ausone

Retrouvez le livre : https://cutt.ly/zwqMhFha

« Une enquête sur l’affaire du violeur de la Sambre, un homme accusé d’une cinquantaine d’agressions sexuelles et de viols commis au cours de trois décennies le long de la Sambre. Prix du livre du journalisme 2023, prix Polar et justice 2023 (Quais du polar), Prix du livre du réel 2023 (catégorie littérature) » ©Electre2023

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat :

https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

2023-06-13T18:00:00+02:00 – 2023-06-13T19:30:00+02:00