Gironde Rencontre avec Raphaël Pichon et Eddy Garaudel autour de l’opéra Orphée et Eurydice (15, 16, 17 juin, Floirac) Station Ausone Bordeaux, 1 juin 2023, Bordeaux. Rencontre avec Raphaël Pichon et Eddy Garaudel autour de l’opéra Orphée et Eurydice (15, 16, 17 juin, Floirac) Jeudi 1 juin, 18h00 Station Ausone En ouverture du festival Pulsations (15-28 juin), l’opéra de Gluck, Orphée et Eurydice, se dévoilera dans un lieu hors norme, la Halle 47 à Floirac. Cet immense corridor de tôle et de béton est rempli de fantômes, il garde la trace des vies passées en dévoilant des matériaux bruts qui permettent de renouer avec l’archaïsme du mythe d’Orphée. Œuvre chorale par essence, l’histoire tragique d’Orphée et Eurydice semble parfaitement s’adapter à la grandeur et à la magnificence de ce lieu unique. Comment et pourquoi monter cet opéra aujourd’hui ? Comment en renouveler l’approche ? Quelles particularités retenir de cet espace extra-ordinaire ? Raphaël Pichon, chef d’orchestre, et Eddy Garaudel, metteur en scène d’Orphée parleront ce projet singulier, de sa genèse, de ses enjeux et ses formes. Plus d’informations : https://pulsations-bordeaux.com Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://pulsations-bordeaux.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

