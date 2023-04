Rencontre avec Bernard Cazeneuve Station Ausone, 30 mai 2023, Bordeaux.

Rencontre avec Bernard Cazeneuve Mardi 30 mai, 18h00 Station Ausone

Rendez-vous à la Station Ausone.

Retrouvez le livre : https://urlz.fr/lizo

« L’homme politique partage son goût pour l’oeuvre de François Mauriac. S’intéressant tout autant au romancier qu’à l’écrivain engagé, qui fit l’éloge de De Gaulle, Mendès-France et Mitterrand et fut de toutes les batailles politiques du XXe siècle, dans une quête inlassable de justice et de vérité, il raconte aussi sa découverte de la littérature et la naissance de sa vocation. » ©Electre 2023

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T18:00:00+02:00 – 2023-05-30T19:30:00+02:00

©Francesca Mantovani