Rencontre avec Pascale Clark et Elsa Fayner Station Ausone, 10 mai 2023, Bordeaux. Rencontre avec Pascale Clark et Elsa Fayner Mercredi 10 mai, 18h00 Station Ausone La revue XXI se décline dans de nouveaux prolongements avec XXI le podcast et la maison d’édition XXI. Rendez-vous à la Station Ausone. Retrouvez la revue :

https://urlz.fr/lvsW

« Aboubakar avait 13 ans lorsqu’il a été tué. Le journaliste, spécialiste de la banlieue, enquête dans le quartier où s’est déroulé le drame. Il évoque les populations qui s’y côtoient : des jeunes cadres parisiens, des employés précaires, des maires en alerte, et des adolescents armés de couteaux. Il montre comment l’école est abandonnée et le commissariat en souffrance. » ©Electre 2023 https://urlz.fr/lvt2

« Le journaliste reprend son enquête sur les expériences de mort imminente (EMI) débutée quarante ans plus tôt en montrant notamment que les scientifiques auparavant sceptiques admettent désormais que le mystère de la conscience échappe aux explications rationnelles. Un entretien avec le psychothérapeute Thierry Janssen conclut l’ouvrage. » ©Electre 2023 https://urlz.fr/lvt7

« Constatant que les moustiques prolifèrent en France, le journaliste enquête sur les faits, et cherche s’il existe un lien entre le réchauffement climatique et l’apparition d’une nouvelle espèce. Un entretien avec le spécialiste des épidémies Renaud Piarroux conclut l’ouvrage. » ©Electre 2023 https://urlz.fr/lvtf

« Mathieu, Claude, Cristopher et Florian souffrent de stress post-traumatique après un combat ou un accident. L'autrice a suivi pendant un an ces blessés psychiques, des militaires en rupture, qui intègrent le programme Arion, proposant une méthode de médiation canine. Les animaux sont issus de la SPA de Carcassonne. » ©Electre 2023 La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

