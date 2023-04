Kiosque Pygmalion – The Harp consort Station Ausone Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Kiosque Pygmalion – The Harp consort Station Ausone, 3 mai 2023, Bordeaux. Kiosque Pygmalion – The Harp consort Mercredi 3 mai, 18h00 Station Ausone Connaissez-vous William Lawes ? Ses consorts pour « harpe, basse de viole, violon et théorbe » sont passés presque inaperçus de son vivant car la cour de Charles 1er, pour laquelle il avait composé ces œuvres, se trouve mise à mal par la guerre civile et la décapitation du roi en 1649. Pourtant, Lawes reste comme l’un des plus inventifs compositeurs du XVIIe siècle. Il met toute sa science compositionnelle au service de chacun des instruments et les gratifie d’une écriture virtuose porté par un langage expressif d’un grand raffinement.

Programme :

Consort pour harpe, basse de viole, violon et théorbe, W. Lawes

Avec :

– Marie-Domitille Murez, harpe

– Sophie Gent, violon

– Joshua Cheatham, basse de viole

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux

2023-05-03T18:00:00+02:00 – 2023-05-03T19:30:00+02:00

2023-05-03T18:00:00+02:00 – 2023-05-03T19:30:00+02:00 Vincent Arbelet

Station Ausone Adresse 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux

