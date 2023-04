Rencontre avec Frédéric Beigbeder Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rencontre avec Frédéric Beigbeder Station Ausone, 21 avril 2023, Bordeaux. Rencontre avec Frédéric Beigbeder Vendredi 21 avril, 18h00 Station Ausone Rendez-vous à la Station Ausone. La rencontre se fera sur tickets distribués le jour de l’événement devant la Station Ausone. Exceptionnellement, il n’y aura pas de questions du public. Retrouvez le livre : https://urlz.fr/l6vD “Se demandant si la drogue, la drague et la célébrité mènent au bonheur, l’auteur revient sur sa jeunesse de fêtard et se lance dans des expériences inédites pour faire le point sur sa vie, telles qu’une retraite dans une abbaye ou un stage commando pour redécouvrir les vertus de l’ordre et de la discipline militaire. » ©Electre 2023 Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlz.fr/l6vD »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T18:00:00+02:00 – 2023-04-21T19:30:00+02:00

