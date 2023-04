Rencontre avec Nathalie A Cabrol Station Ausone Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Rencontre avec Nathalie A Cabrol Station Ausone, 18 avril 2023, Bordeaux. Rencontre avec Nathalie A Cabrol Mardi 18 avril, 18h00 Station Ausone Gratuit – Dans la limite des places disponibles Rencontrez Nathalie A. Cabrol à l’occasion de la sortie de son livre A l’aube de nouveaux horizons… Il s’agit d’une synthèse sur les recherches autour des origines de la vie et sur la présence hypothétique de vies extraterrestres, passées ou présentes, illustrée d’images du télescope James-Webb. L’astrophysicienne aborde notamment l’exploration du Système solaire, la recherche d’exoplanètes et celle de signaux extraterrestres. ©Electre 2023 Qui de mieux que Nathalie A. Cabrol pour faire le point dans un essai vivant et didactique sur l’une des questions les plus profondes de l’humanité : sommes-nous seuls dans l’Univers ? La directrice scientifique du centre SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, « Recherche d’intelligence extraterrestre ») aborde tour à tour l’exploration de notre système solaire, la recherche des exo planètes, celle des signaux extraterrestres et les types de civilisations ou vies qu’on espère y trouver. L’astrobiologie nous invite à participer à cette odyssée extraordinaire que nous vivons actuellement, et dont les images du télescope James-Webb ne sont qu’un infime reflet. Avec 300 millions d’exoplanètes dans la zone habitable de notre galaxie, penser que nous sommes seuls est une « absurdité statistique ». Dès lors nous sommes pris d’un vertige devant l’ampleur de certaines révélations. De Titan à la planète 55-Cancer-e, de l’équation de Drake au paradoxe de Fermi, des typologies de niveaux de civilisations extraterrestres à la théorie de Gaïa, c’est tout un monde inconnu qui s’ouvre à nous. Un livre stimulant et accessible dans la lignée de Poussières d’étoiles d’Hubert Reeves. Une invitation au voyage d’un nouveau genre, à la recherche d’une vie ailleurs dans l’Univers dont « l’absence de preuves n’est pas la preuve de l’absence », selon les mots de Carl Sagan. Rendez-vous à la Station Ausone !

La rencontre sera diffusée en direct sur la page Facebook de Cap Sciences et sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat puis disponible en replay sur notre playlist ECHO.

