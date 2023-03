Rencontre avec Salomé Saqué Station Ausone Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Rencontre avec Salomé Saqué Station Ausone, 11 avril 2023, Bordeaux. Rencontre avec Salomé Saqué Mardi 11 avril, 18h00 Station Ausone Rendez-vous à la Station Ausone. Retrouvez le livre : https://cutt.ly/P8VHAfh "A partir de nombreux témoignages venus de tout le territoire français de la part de jeunes de tout profil, la journaliste propose un état des lieux des difficultés auxquelles la jeunesse du XXIe siècle est confrontée, entre les crises écologique, politique, sanitaire et socio-économique. Elle oppose le dynamisme et les idéaux des nouvelles générations aux préjugés souvent portés à leur encontre." ©Electre2023 La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

