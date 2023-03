Soirée Santé : la résistance aux antibiotiques, une pandémie silencieuse Station Ausone Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Soirée Santé : la résistance aux antibiotiques, une pandémie silencieuse

Lundi 3 avril, 18h00
Station Ausone

La consommation croissante des antibiotiques en France – quasi championne d'Europe, est associée à une augmentation de la résistance des bactéries. Il existe actuellement une surmortalité liée aux bactéries multirésistantes (5 500 décès français estimés en 2015) et, de façon plus préoccupante, une surmortalité galopante à venir. Selon les modélisations, en 2050, 10 millions de décès dans le monde seraient causés par une bactérie multirésistante, se plaçant devant les décès liés au cancer.

Que faire pour remédier à cela ? Comment préserver les antibiotiques, biens si précieux pour traiter les infections bactériennes graves ?

Charles Cazanave est infectiologue au CHU de Bordeaux et professeur de Maladies Infectieuses et Tropicales. Il est responsable médical du Centre Régional en Antibiothérapie (CRAtb) de Nouvelle-Aquitaine.

2023-04-03T18:00:00+02:00 – 2023-04-03T19:30:00+02:00

