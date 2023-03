Rencontre avec Magdalena Platzova et Hemley Boum Station Ausone Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Rencontre avec Magdalena Platzova et Hemley Boum Station Ausone, 22 mars 2023, Bordeaux. Rencontre avec Magdalena Platzova et Hemley Boum Mercredi 22 mars, 15h00 Station Ausone Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. En partenariat avec l’association France-Libertés Gironde.

Rendez-vous à la Station Ausone.

Retrouvez les livres :

Le saut d’Aaron de Magdalena Platzova – https://cutt.ly/09BtnMf

“Indépendante, artiste, Berta Altmann cherche sa voie dans l’Europe de l’entre-deux-guerres, de Vienne au Bauhaus, de Weimar à Prague en passant par Berlin. Elle est happée par la barbarie nazie. Son histoire est racontée à travers une équipe de tournage au XXIe siècle. Inspirée par l’histoire de Friedl Dicker-Brandeis, qui enseigne l’art aux enfants à Terezin avant d’être assassinée à Auschwitz.” ©Electre2023

Les jours viennent de Hemley Boum – https://cutt.ly/p9ByhDh

« A travers les voix et les destins de trois générations de femmes, Anna, sa fille Abi et la jeune Tina, ce roman évoque l’histoire contemporaine du Cameroun tout en sondant l’âme humaine. Entre France et Afrique, des années 1950 au années 2010, l’auteure aborde les questions de l’identité et de la transmission. » ©Electre 2023

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

