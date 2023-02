Le temps : Rencontre avec Etienne Klein et Christophe Bouton Station Ausone Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Le temps : Rencontre avec Etienne Klein et Christophe Bouton Station Ausone, 8 mars 2023, Bordeaux. Le temps : Rencontre avec Etienne Klein et Christophe Bouton Mercredi 8 mars, 18h00 Station Ausone

Entrée libre est gratuite dans la limite des places disponibles

Venez rencontrer Etienne Klein et Christophe Bouton pour ouvrir la Fabrique du Citoyen #8 Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Triangle d'Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine UNE DOUBLE RENCONTRE POUR OUVRIR LA FABRIQUE DU CITOYEN #8

En choisissant Ralentir ! comme thème de sa huitième édition, la Fabrique du citoyen pose la question de notre rapport au temps. Pour en saisir toute la complexité, elle a invité le physicien Etienne Klein et le philosophe Christophe Bouton pour leurs livres “Les Tactiques de Chronos” (Flammarion 2004) et “L’accélération de l’histoire, des Lumières à l’anthropocène” (Seuil 2022). QU’EST-CE QUE LE TEMPS ? PAR ETIENNE KLEIN

On nomme temps la succession d’événements irréversibles qui jalonne le passé, le présent et l’avenir. Le temps serait cette conscience du présent qui, tout en advenant, n’est plus, et dont la succession forme la durée. Est-ce que le temps existe en dehors du mot temps, en dehors de notre corps et de notre esprit ? Physicien et philosophe des sciences, Etienne Klein est professeur à l’École Centrale de Paris. ACCÉLÉRATION, PRÉSENTISME ET ANTHROPOCÈNE, PAR CHRISTOPHE BOUTON

Qu’est-ce que le présentisme, ce rapport au temps centré sur le présent et l’avenir à très court terme qui nous maintient dans l’urgence ? Est-ce que le temps accélère ? Qu’est-ce que l’anthropocène et quel lien avec l’expérience de l’accélération ?

Christophe Bouton est professeur de philosophie à l’Université Bordeaux Montaigne.

> + d’infos sur https://bit.ly/3JTZJwf DÉROULÉ DE LA SOIRÉE

· 18h-18h20 : intervention d’Etienne Klein

· 18h20-18h40 : intervention de Christophe Bouton

· 18h40-19h : échange entre les intervenants

· 19h-19h20 : échange avec le public

· 19h20-19h40 : dédicaces RETRANSMISSION DE LA RENCONTRE

· En direct sur les pages Facebook de la librairie Mollat et des Bibliothèques de Bordeaux

· En replay sur les chaînes YouTube de la librairie Mollat et des Bibliothèques de Bordeaux PROGRAMME COMPLET DE LA FABRIQUE DU CITOYEN #8

https://bit.ly/3BybRwR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T18:00:00+01:00

2023-03-08T19:30:00+01:00

