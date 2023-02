Soirée Santé : Maladies de la vue : Quand s’alerter ? Station Ausone, 6 mars 2023, Bordeaux.

Soirée Santé : Maladies de la vue : Quand s’alerter ? Lundi 6 mars, 18h00 Station Ausone

Glaucome, cataracte, DMLA représentent les principales causes de malvoyance et de cécité dans le monde. Or, la proportion de patients non diagnostiqués et atteints de ces pathologies reste élevée. On estime que 40 % de la population glaucomateuse en France est non diagnostiquée. Les signes précurseurs de la DMLA sont asymptomatiques alors que des mesures préventives ralentissant l’évolution peuvent être mises en place. Enfin, même s’il existe des traitements tout à fait efficaces pour traiter la cataracte, certaines catégories de patients sont identifiées tardivement par méconnaissance de la maladie.

L’évolution des connaissances scientifiques et le développement de techniques d’exploration innovante analysant les structures oculaires à l’échelle de quelques dizaines microns, permettent actuellement de significativement améliorer le diagnostic de ces maladies oculaires. De nombreuses innovations thérapeutiques médicamenteuses, laser ou chirurgicales ont permis de considérablement améliorer leur pronostic.Cette conférence a pour but de partager les dernières connaissances diagnostiques et thérapeutiques de ces pathologies de l’œil et de discuter des signes qui doivent alerter.

Professeur des universités spécialisé en ophtalmologie au CHU de Bordeaux, le Pr Cédric Schweitzer est également chercheur attaché à l’unité Inserm de l’université de Bordeaux et membre de comité scientifique et des recommandations dans les sociétés Européennes du glaucome.



