Festival Viva Mexico – Projection El Reino de Dios Vendredi 3 mars, 18h30 Station Ausone

Dans le cadre du Festival Viva Mexico et en partenariat avec l’association Mexicanos en Bordeaux, venez assister à la projection du film “El Reino de Dios” réalisé par Claudia Sainte-Luce.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Triangle d'Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/inc-france-mexique/evenements/billetterie-el-reino-de-dios-bordeaux Projection de EL REINO DE DIOS

Fiction – (Sélection Génération KPlus à la Berlinale 2022)

Claudia Sainte-Luce 2022 – 73 min – VOSTFR –

Tous publics – Prix du Jury de la Sorbonne à Viva México Neimar, huit ans, vit dans un petit village et se réjouit à l’idée de sa première communion depuis que sa grand-mère lui a assuré qu’alors, il connaîtra Dieu. Il coule des jours paisibles, s’occupant des chevaux de course qu’il adore, quémandant de l’argent aux passants ou aidant sa maman à vendre des tamales le week-end, aux côtés de sa meilleure amie Demi. Mais cette sérénité autour de Neimar va subitement prendre fin lorsque, confronté à la dure réalité de la vie et de ses déceptions, il devra laisser derrière lui son innocence enfantine et reconsidérer le monde qui l’entoure. Extrait Berlinale : https://www.youtube.com/watch?v=KsB3uwyfNRI Rendez vous à 18h30 à la Station Ausone

2023-03-03T18:30:00+01:00

2023-03-03T20:00:00+01:00

