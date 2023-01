Rencontre avec Christophe Bouton Station Ausone Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Rencontre avec Christophe Bouton Station Ausone, 7 février 2023, Bordeaux. Rencontre avec Christophe Bouton Mardi 7 février, 18h00 Station Ausone

Venez rencontrer Christophe Bouton à l’occasion de la sortie de son livre « L’accélération de l’histoire » aux éditions du Seuil. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://cutt.ly/S0HzCCs »}] Rendez-vous à la Station Ausone.

Retrouvez le lien du livre : https://cutt.ly/S0HzCCs

Une réflexion sur le concept d’accélération, de la révolution industrielle à l’anthropocène. Ses défenseurs ainsi que les significations qu’elle revêt dans ses usages théoriques, pratiques et politiques sont analysés. L’auteur varie les perspectives en étant attentif à d’autres expériences du temps historique, comme le souci du passé ou l’esprit de l’utopie, qui résistent à cette tendance. ©Electre 2022

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat. : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

