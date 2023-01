Kiosque Pygmalion – Body and Soul consort Station Ausone, 2 février 2023, Bordeaux.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Concert à la Station Ausone.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux

Le programme I Put a Spell on You est conçu comme une ballade entre baroque et jazz réunissant deux continents : d’une part la vieille Europe du XVIIème siècle, qui soupire, se languit et se rebelle contre la cruauté amère de l’amour ; d’autre part la jeune Amérique du XXème siècle, pleine de nonchalance et de fougue.

Pensé autour du thème de l’amour ensorceleur et de ses effets ravageurs, ce programme propose un choix de pièces vocales varié, entre l’air de cour, la chanson élisabéthaine et des standards issus de la comédie musicale. La poésie des textes, les harmonies et les rythmiques des arrangements créés pour ce programme viennent tisser des liens inattendus entre l’ancien et le nouveau monde.

Programme :

– Incantation (sur un sonnet de Pétrarque, 1327)

– Ain’t No Sunshine (Bill Withers, 1971)

– Non si scherzi con amore (Stefano Landi, 1627)*

– My Favorite Things (Richard Rodgers & Oscar Hammerstein II, 1959)* Still I am grieving (John Eccles, 1694)*

– Bewitched, Bothered, and Bewildered (Richard Rodgers & Lorenz Hart, 1940) Come again (John Dowland, 1597)

– Hush no more (Henry Purcell, 1692) – It’s Oh So Quiet (Hans Lang & Bert Reisfeld, 1948)

– C’est un amant, ouvrez la porte (Anonyme, 1609)* – Take, oh take those lips away (John Wilson, 1653)*

– Cry Me a River (Arthur Hamilton, 1953)

– I Put a Spell on You (Jay Hawkins, 1956) *arrangements originaux par Srdjan Berdovic

Avec :

– Ellen Giacone, voix et direction artistique

– Srdjan Berdovic, archiluth et arrangements

– Krzysztof Lewandowski, cornet à bouquin et guitare basse

– Adrien Alix, viole de gambe et contrebasse

– Srdjan Ivanovic, percussions



Crédit photo ©Hubert Caldaguès