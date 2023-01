Rencontre avec François Gemenne Station Ausone Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Rencontre avec François Gemenne Station Ausone, 25 janvier 2023, Bordeaux. Rencontre avec François Gemenne Mercredi 25 janvier, 18h00 Station Ausone

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Venez rencontrer François Gemenne à l’occasion de la sortie de son livre « L’écologie n’est pas un consensus » aux éditions Fayard. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://cutt.ly/60DbHjd »}] Rendez-vous à la Station Ausone. Retrouvez le livre : https://cutt.ly/60DbHjd “Conçus à l’origine comme des partis d’opposition, les écologistes ont réussi au fil des ans à imposer les questions environnementales dans le débat public et même à en faire un sujet politique central. Membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’auteur propose des pistes d’action pour mener des politiques transformatrices pour le climat et la biodiversité.” ©Electre2022 La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T18:00:00+01:00

2023-01-25T19:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Station Ausone Adresse 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Triangle d'Or Ville Bordeaux lieuville Station Ausone Bordeaux Departement Gironde

Station Ausone Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Rencontre avec François Gemenne Station Ausone 2023-01-25 was last modified: by Rencontre avec François Gemenne Station Ausone Station Ausone 25 janvier 2023 bordeaux Station Ausone Bordeaux

Bordeaux Gironde